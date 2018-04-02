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Следующий соперник Ароняна – Ананд


Следующим соперником  Левона Аронянана турнире в Баден-Бадене станет экс-чемпион мира Вишванатан  Ананд.

Как  передает Арменпресс, в третьем туре будут соперничать пары Матиас Блюбаум – МагнусКарлсен, Георг Майер – ФабианоКаруана, Аркадий Найдич – Никита Витюгов, Хау Йифан – Максим Вашье-Лаграв.

По итогам 2 тура с 2 очками лидирует Никита Витюгов, по 1,5 очка набрали Лаграв, Аронян, Карлсен.

Турнир GRENKE ChessClassic стартовал 31 марта и завершится 9 апреля. В прошлом году  Аронян стал победителем этого турнира, набрав 5,5 очков  из 7 возможных и на 1,5 очка оторвавшись от МагнусаКарлсена и ФабианоКаруаны (2-3 места).




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