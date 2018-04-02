Умер худрук Театра.doc Михаил Угаров

Известный драматург, основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы Театр.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров ", — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

Также о смерти Угарова на своей странице в социальной сети писала режиссер Марина Разбежкина. Как она уточнила в комментариях, причиной смерти драматурга стал внезапный сердечный приступ.

Угаров – российский драматург, режиссёр театра и кино, сценарист, участник оргкомитета и один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", художественный руководитель Театра.doc, художественный руководитель "Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина", руководитель семинара молодых драматургов, идеолог движения "Новая драма".