Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года

Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Что касается саммита G20 в Осаке, то мы изучили график встреч и крупных мероприятий на международном уровне и внутри нашей страны и приняли решение провести его с 28 по 29 июня", - сказал он.

Суга также назвал места проведения некоторых министерских встреч "двадцатки" в следующем году. Так, заседание глав финансовых ведомств и центробанков пройдет в Фукуоке на юго-западе страны, министров иностранных дел - в центральной префектуре Аити, министров труда - в городе Мацуяма (префектура Эхимэ). Главы министерств туризма соберутся на северном острове Хоккайдо, а сельскохозяйственных ведомств - в Ниигате на берегу Японского моря.

Даты этих встреч пока не определены. Как ожидается, каждое из ведомств будет объявлять о них по отдельности.

Решение о проведении саммита G20 в 2019 году в Японии было принято по итогам прошлогодней встречи лидеров "двадцатки" в Германии. Осака - третий по величине японский город с населением около 2,7 млн человек.





