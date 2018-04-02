В США хакеры похитили данные пяти миллионов банковских карт

Хакеры из группировки Fin7, также известной под названием JokerStash, выкрали данные кредитных карт более чем пяти миллионов американцев. Как сообщает компания Gemini Advisory, информация о 125 тысячах карт выставлена на продажу, оставшиеся данные также могут в скором времени быть раскрыты, передает Арменпресс.

Под удар попали клиенты магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor, совершавшие покупки в период с мая 2017 года по настоящее время. Большинство пострадавших проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

С заявленным количеством скомпрометированных платежных карт, нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и наиболее вредных для сферы ретейла, — утверждают специалисты в области кибербезопасности.

Ранее эта группировка взломала базы клиентов сетевых магазинов Whole Foods, Chipotle, а также отелей Omni Hotels & Resorts и Trump Hotels.