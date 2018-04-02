Применяются лучшие инженерные решения – несколько вопросов и ответов об Амулсаре

За прошедшие годы несколько изменилась постановка вопросов о программе Амулсара. Некоторые тревожащие вопросы, на которые уже даны исчерпывающие ответы, сегодня уже не звучат. Появились новые вопросы.

Компания LidianArmenia вновь обратилась к наиболее актуальным вопросам.

Арменпресс представляет некоторые из них.

Армен Степанян, директор LidianArmenia по стабильному развитию, кандидат технических наук, магистр архитектуры.

Вопрос: можно ли в процессе горной добычи исключить ее влияние на окружающую среду?

Ответ: любое действие человека оставляет след на окружающую среду – от политики до туризма. Покажется странным, но наибольшее воздействие на биосферу, землю и воду оказывает не горнодобывающая промышленность, а сельское хозяйство, вследствие чего ежегодно в мире уничтожается 7 млн га леса. … За последние 15-20 лет финансирующие горно-добывающую область банки выработали ряд критериев, которые позволяют эффективно управлять возможным воздействием.

Вопрос: есть мнение, что талые воды и дожди могут соединиться с открытой породой и образовать кислотные потоки, которые испортят воды – вплоть до Севана.

Ответ: этот процесс вполне можно контролировать и не допустить их стока в Севан и ближайшие водоемы. Сегодня горная добыча производится по новейшим технологиям, и в Амулсаре мы применяем именно эти системы, которые используются в мире от США до Австралии.

Вопрос: есть обеспокоенность относительно источников Джермука.

Ответ: во-первых: Амулсар – это отдельный геологический блок, имеющий свою, автономную от Джермука водную систему. Широкомасштабные исследования 2013 года показали, что родни Амулсара и Джермука различаются. Вода из рудников не попадет не только в воды Джермука, но и на воды территории Амулсара.

Джон Фули, инженер-эколог, окончил университеты Родеса и Йоханнесбурга, 10-летний опыт проектирования и эксплуатации объектов химико-обрабатывающей промышленности.

Вопрос: одна из причин беспокойства – цианид. Насколько безопасно его применение?

Ответ: только 6% производящегося в мире промышленного цианида используется в горно-добывающей промышленности. Цианид в природе существует во многих растениях – например, в абрикосовой косточке. При небольшом употреблении он не скапливается в организме. Применяемый в промышленности метод разработан в США еще в 60-х годах. Промывка руды происходит в закрытом цикле. Площадка защищена слоями глины и геомембраны, что предотвращает утечку. И в течение всего производства цианид находится в закрытом цикле, не проникая на поверхность.