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Применяются лучшие инженерные решения – несколько вопросов и ответов об Амулсаре


За прошедшие годы несколько изменилась постановка вопросов о программе  Амулсара. Некоторые  тревожащие вопросы, на которые уже даны  исчерпывающие  ответы, сегодня уже  не  звучат. Появились новые вопросы.

Компания LidianArmenia вновь обратилась к  наиболее актуальным вопросам.

Арменпресс представляет некоторые  из них.

 

Армен Степанян, директор LidianArmenia по стабильному  развитию, кандидат технических наук, магистр архитектуры.

Вопрос: можно ли в процессе  горной добычи исключить ее влияние  на  окружающую среду?

Ответ: любое действие  человека оставляет след  на окружающую среду – от политики до туризма. Покажется странным, но наибольшее воздействие на биосферу, землю и воду  оказывает не горнодобывающая промышленность, а сельское  хозяйство, вследствие  чего ежегодно в мире  уничтожается 7 млн га  леса.  …  За последние  15-20 лет финансирующие  горно-добывающую область банки выработали ряд критериев, которые позволяют эффективно управлять возможным воздействием.

Вопрос: есть мнение, что талые  воды и дожди могут соединиться с открытой породой и образовать кислотные потоки, которые испортят воды – вплоть до Севана.

Ответ:  этот процесс вполне  можно контролировать и не допустить их стока в Севан и ближайшие  водоемы. Сегодня  горная добыча производится по новейшим технологиям, и в Амулсаре  мы  применяем именно эти системы, которые используются в мире  от США  до Австралии. 

Вопрос: есть обеспокоенность относительно источников Джермука.

Ответ:  во-первых: Амулсар – это отдельный геологический блок, имеющий свою, автономную от Джермука водную систему. Широкомасштабные  исследования 2013 года показали, что родни Амулсара и Джермука различаются. Вода из рудников не попадет не  только в воды Джермука, но и на воды  территории Амулсара.   

 

 

Джон Фули, инженер-эколог, окончил  университеты Родеса и Йоханнесбурга, 10-летний опыт проектирования  и эксплуатации объектов химико-обрабатывающей промышленности. 

Вопрос: одна из причин беспокойства – цианид. Насколько безопасно его применение?

Ответ:  только 6% производящегося в мире  промышленного цианида используется в горно-добывающей промышленности. Цианид в  природе  существует во многих растениях – например, в абрикосовой косточке. При небольшом употреблении он не  скапливается в организме. Применяемый в промышленности метод разработан в США еще в 60-х годах. Промывка руды  происходит в закрытом цикле. Площадка защищена слоями глины и геомембраны, что предотвращает утечку. И в течение  всего производства цианид находится в  закрытом цикле, не  проникая на поверхность.




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