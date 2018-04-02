«Аритмия» Хлебникова стала лучшим фильмом года по версии кинопремии «Ника»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Лучший фильм». Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Также картина получила награды в номинациях за лучшую режиссуру и за лучшие мужскую и женскую роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева).

Церемония награждения победителей прошла в столичном «Вегас Сити Холле».

«Аритмия» рассказывает о поглощенном работой враче скорой помощи Олеге, которого из-за этого бросает жена.