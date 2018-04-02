Китай поднял пошлины почти на 130 видов американских товаров
В Китае с понедельника вступают в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, как передает Арменпресс, об этом объявило министерство финансов КНР.
Так, от 15% до 25% поднимаются тарифы на ввоз в Китай мороженой свинины, виноградных вин, некоторых видов фруктов, орехов. Эта мера предпринята в ответ на планируемое повышение США пошлин на импорт китайской стали и алюминия.
Список американских товаров, облагаемых в Китае новыми пошлинами, был опубликован минфином КНР в минувшее воскресенье. Потенциально он затронет товары американского экспорта на $3 млрд.
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