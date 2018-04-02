В Киргизии 100 человек госпитализированы в результате отравления на свадьбе

В Киргизии 100 человек попали в больницы в результате массового отравления на свадьбе, которая проходила в одном из ресторанов Бишкека. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник Центр госсанэпиднадзора киргизской столицы.

"В Бишкеке после отравления в одном из ресторанов в инфекционную больницу госпитализированы 89 человек. Еще 11 граждан находятся в инфекционной больнице Иссык-Кульской области", - заявили в министерстве.

По данным его сотрудников, еще "50 человек проходят курс амбулаторного лечения после отравления". Состояние здоровья всех пострадавших, среди которых 19 детей, не вызывает опасений у медиков.

По предварительным данным минздрава, все пострадавшие принимали участие 31 марта в свадебных торжествах в одном из ресторанов Бишкека.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования оставшихся в точке общественного питания продуктов.