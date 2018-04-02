ЛАГ проведет экстренное заседание по столкновениям в секторе Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет во вторник в Каире экстренное заседание на уровне постоянных представителей организации для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными, как передает Арменпресс, об этом сообщило египетское агентство МЕНА.

Как заявил агентству заместитель генерального секретаря региональной организации по вопросам Палестины Саид Абу Али, ЛАГ в ходе встречи рассмотрит "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

С запросом о проведении экстренной встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.

В минувшую пятницу тысячи палестинцев вышли на акции протеста, приуроченные к отмечаемому арабами 30 марта Дню земли. Демонстранты, собравшиеся вдоль границы сектора Газа и Израиля, требовали вернуть палестинских беженцев к их родным очагам. Во многих районах народные выступления оборачивались столкновениями с израильскими войсками и полицией. В результате погибли 16 палестинцев, ранения получили около полутора тысяч человек.