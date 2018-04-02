Нетаньяху ответил на критику Эрдогана на фоне столкновений в Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Турции нет права читать нравоучения Израилю. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в понедельник в Facebook после того, как президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье раскритиковал его за обвинения турецкой армии в преступлениях против гражданского населения. Сам Нетаньяху ранее в тот же день отверг критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 16 палестинцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают, ему стоит начать привыкать, - написал Нетаньяху в Facebook. - Не тому, кто оккупирует северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях".

В воскресенье израильский премьер указал в ответ на критику со стороны Турции, что "самая моральная армия в мире (имеется в виду Армия обороны Израиля) не будет выслушивать нотации от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население".