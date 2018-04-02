Кандидат от правящей партии побеждает на президентских выборах в Коста-Рике

Карлос Альварадо Кесада, выдвигающийся от правящей в Коста-Рике партии "Гражданское действие", побеждает по итогам голосования во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют первые результаты, которые обнародовал Верховный избирательный трибунал (ВИТ) центральноамериканской республики после подсчета голосов с 90,62% участков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно этим данным, Карлос Альварадо Кесада заручился поддержкой 60,66% избирателей, Фабрисио Альварадо Муньос - 39,34%. Избранный глава государства приступит к своим обязанностям 8 мая на срок в четыре года.

Явка на выборах составила 66,91%. К участию в голосовании были приглашены порядка 3,3 млн избирателей.

Муньос признал свое поражение на выборах.