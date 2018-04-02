С утра понедельника, то есть на девятый день после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", жители Кемерово приходят к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память погибших, Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Они несут цветы, иконы, мягкие игрушки.

Сам мемориал выложен в форме сердца. На нем, кроме цветов, лежат куклы, письма из разных регионов.

Траурная панихида пройдет также в поселке Трещевский, из которого были шестеро погибших в ТЦ детей.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник официально представил назначенного днем ранее врио главы Кузбасса Сергея Цивилева, передает корреспондент РИА Новости.

Представление Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатский корпус.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ. До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.





