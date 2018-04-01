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Мэр Тарон Маркарян отметил Пасху вместе  с ереванцами – праздник  отметили во всех административных округах


Мэр Еревана Тарон Маркарян посетил ц.Св.Саркиса в Нор Норке, чтобы отметить Пасху вместе  с ереванцами. В сопровождении депутата НС РА Роберта  Саркисяна и главы  административного круга Армена  Улиханяна Тарон  Маркарян подошел к  гражданам, накрывшим в  церковном дворе  небольшие  столы, и  попробовал предложенное  угощение. Затем в церкви он поставил свечку и вместе  со всеми прослушал богослужение. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии столицы, мэр посетил также ц. Св.Богородицы в  Аване. Здесь праздничные мероприятия начались с пастырской молитвы и благословения настоятеля  церкви.

По традиции, мэр в  сопровождении главы округа Аван Манвела  Джавадяна территорию ц. Св.Циранавор. Здесь, также традиционно, широко отмечали  Пасху – с выступлениями этнографических коллективов.  

По случаю светлого праздника во всех административных округах Еревана – в церковных дворах, в  парках и на улицах были организованы веселые зрелищные мероприятия, выступления  народных, этнографических и других коллективов, выставки, конкурсы и т.д.  Горожан и гостей столицы радушно встречали с богатым угощением.




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