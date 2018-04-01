Мэр Тарон Маркарян отметил Пасху вместе  с ереванцами – праздник  отметили во всех административных округах

Мэр Еревана Тарон Маркарян посетил ц.Св.Саркиса в Нор Норке, чтобы отметить Пасху вместе с ереванцами. В сопровождении депутата НС РА Роберта Саркисяна и главы административного круга Армена Улиханяна Тарон Маркарян подошел к гражданам, накрывшим в церковном дворе небольшие столы, и попробовал предложенное угощение. Затем в церкви он поставил свечку и вместе со всеми прослушал богослужение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии столицы, мэр посетил также ц. Св.Богородицы в Аване. Здесь праздничные мероприятия начались с пастырской молитвы и благословения настоятеля церкви.

По традиции, мэр в сопровождении главы округа Аван Манвела Джавадяна территорию ц. Св.Циранавор. Здесь, также традиционно, широко отмечали Пасху – с выступлениями этнографических коллективов.

По случаю светлого праздника во всех административных округах Еревана – в церковных дворах, в парках и на улицах были организованы веселые зрелищные мероприятия, выступления народных, этнографических и других коллективов, выставки, конкурсы и т.д. Горожан и гостей столицы радушно встречали с богатым угощением.