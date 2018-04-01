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В Гюмри Святую Пасху отметили общегородским праздником


Праздник  Св. Воскресения Господа Иисуса Христа в Гюмри отметили   общегородским праздником. По инициативе  мэрии, в сквере Хачкаров по соседству с храмом Аменапркич 1 апреля  состоялось праздничное  мероприятие.

В  рамках мероприятия организации городского подчинения и отдельные  мастера представили общественности изделия  ручной  работы, пасхальные  принадлежности, раскрашенные яйца, игрушки, сладости  и т.д.

«Мэрия с целью возрождения традиции пасхальных праздников, взялась за организацию такого празднества, но в этом году масштабы  его намного шире. Все это привлекательно не только для  туристов, но и для  самих гюмрийцев», - как  передает Арменпресс, сказал завотделом культуры  мэрии Гюмри Артуш Мкртчян. 

В праздничном мероприятии приняли  участие танцевальные коллективы. Были организованы конкурсы народных игр, борьбы, изобразительных искусств, а для  самых маленьких показали кукольные  спектакли в исполнении артистов Кукольного театра им.Степана Алиханяна. Свои  умения  показали также  воспитанники Гюмрийского клуба  авиамоделистов.

 

Арменуи Мхоян

 




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