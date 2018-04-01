В Гюмри Святую Пасху отметили общегородским праздником

Праздник Св. Воскресения Господа Иисуса Христа в Гюмри отметили общегородским праздником. По инициативе мэрии, в сквере Хачкаров по соседству с храмом Аменапркич 1 апреля состоялось праздничное мероприятие.

В рамках мероприятия организации городского подчинения и отдельные мастера представили общественности изделия ручной работы, пасхальные принадлежности, раскрашенные яйца, игрушки, сладости и т.д.

«Мэрия с целью возрождения традиции пасхальных праздников, взялась за организацию такого празднества, но в этом году масштабы его намного шире. Все это привлекательно не только для туристов, но и для самих гюмрийцев», - как передает Арменпресс, сказал завотделом культуры мэрии Гюмри Артуш Мкртчян.

В праздничном мероприятии приняли участие танцевальные коллективы. Были организованы конкурсы народных игр, борьбы, изобразительных искусств, а для самых маленьких показали кукольные спектакли в исполнении артистов Кукольного театра им.Степана Алиханяна. Свои умения показали также воспитанники Гюмрийского клуба авиамоделистов.

Арменуи Мхоян