Более 153 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала гуманитарных пауз

Более 153 тыс. человек, в том числе более 41 тыс. боевиков и членов их семей, покинули Восточную Гуту в Сирии с начала действия гуманитарных пауз. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.



"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 153 тыс. 140 человек", - говорится в сообщении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в Минобороны сообщили также о завершении восьмидневной гуманитарной операции по выводу незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька (Восточная Гута). Так, по гуманитарному коридору 31 марта было вывезено на 65 автобусах в провинцию Идлиб 2 тыс. 935 боевиков и членов их семей. "Всего с 24 марта данный район покинули 41 тыс. 126 боевиков и членов их семей", - отмечается в сообщении.