В Армении ожидается переменчивая погода
На территории Армении 1 апреля днем, 2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля погода ожидается без осадков. 3 апреля с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дожди и грозы.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха 1-2 апреля повысится на 4-5 градусов, а затем понизится на 6-8 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 1 апреля днем, 2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля погода ожидается без осадков. 3 апреля с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дождь и гроза.
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