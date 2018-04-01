Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

В Армении ожидается переменчивая погода


На территории Армении 1 апреля днем,  2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля   погода ожидается без осадков. 3 апреля  с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура   воздуха 1-2 апреля повысится на 4-5 градусов, а затем понизится на 6-8 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 1 апреля днем,  2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля погода ожидается без осадков.  3 апреля  с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дождь и гроза.

 




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