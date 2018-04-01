В Армении ожидается переменчивая погода

На территории Армении 1 апреля днем, 2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля погода ожидается без осадков. 3 апреля с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 1-2 апреля повысится на 4-5 градусов, а затем понизится на 6-8 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 1 апреля днем, 2 апреля, 3 апреля ночью и 5-6 апреля погода ожидается без осадков. 3 апреля с утра и 4 апреля на всей территории республики ожидаются дождь и гроза.