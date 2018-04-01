Многовековая дружба армянского и ассирийского народов будет продолжаться и укрепляться: послание президента Армении по случаю Хаб-Нисана

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание ассирийской общине Армении по случаю Хаб-Нисана. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говрится:

“Сердечно поздравляю ассирийцев Армении с Новым годом – Хаб-Нисаном.

Пусть этот праздник пробуждения природы, любви и плодородия станет началом нового и счастливого года. Пусть новый год принесёт новые успехи, благополучие и достаток вашим семьям.

Я уверен, что многовековая дружба армянского и ассирийского народов будет продолжаться и укрепляться. Мы в ходе истории вынуждены были противостоять многим испытаниям и разделять боль друг друга. Сегодня, к счастью, мы разделяем вашу радость в связи с этим прекрасным праздником.

Желаю всем нам мирных границ и безоблачного неба.

Поздравляю с Хаб-Нисаном!”