Продолжим жить и творить с Христом: послание Католикоса Всех Армян Гарегина Второго

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил послание по случаю праздника Святого Воскресения Иисуса Христа. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в послании говорится:

“Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

«Я есмь воскресение и жизнь;

верующий в Меня, если и умрет,

оживёт» (Ин. 11:25)

Возлюбленный благоверный народ, В дивный праздник Святого Воскресения Христова с радостью и ликованием в наших душах вторим ангелам, передавая друг другу животворящее благовестие «Христос воскрес!». Пуст Гроб Господень, явлена Его божественная сила, и реальны поражение смерти и победа жизни. Сегодня воскресший Христос несет всем Своим последователям радостное обещание вечной жизни: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживёт».

Дорогие! Передавая приветствие Христова Воскресения, мы утверждаем нашу веру, которая основана на обновляющем Вселенную чуде Воскресения. Верим, что Воскресением Христовым заря бессмертия и вечной жизни рассеяла мрак губительного греха. Верим, что бессильная перед смертью человеческая жизнь изменяется небесной силой, временное превращается в вечное бытие. Верим, что причащение к Спасителю и Его благодати бессмертия обновляет жизнь, делает кресты цветущими, превращает голгофы в победные высоты. Воистину, верим, что идущий навстречу нашим человеческим немощным силам Святой Дух Божий озаряет наше духовное зрение и укрепляет нас, дабы мы устремились от греха к добродетели, шли к Господу нашему, чтобы иметь с Ним жизнь и стать сонаследниками Царства Небесного.

Верить в Воскресение Христово означает подобно Симону Киринеянину нести безропотно крест Христа с несомненной уверенностью в торжество жизни, подобно Иосифу Аримафейскому совершать благие деяния, подобно женам-мироносицам сохранять веру и верность, распространять радость Воскресения Христова, подобно апостолам освещать мир светом Воскресения Христова. Лишь так можно удостоиться обещания Спасителя – силою веры сбросить власть смерти и жить вечно.

Возлюбленный благоверный народ! Дивное событие Воскресения Христова является средством спасения человека и мира, свидетельством божественной безграничной любви и опеки, силой преодолеть лишения и трудности. Сомневающемуся подобно Фоме миру Воскресший Христос показывает Свои раны, чтобы исцелились полученные от войн и катастроф раны мира. Показывает следы Своих страданий, чтобы прекратились муки человеческой души, смолкли голоса ненависти, были отвергнуты губительные пути, дабы ищущее уверенность в грядущем человечество приняло силу Воскресения Спасителя, воскликнув подобно апостолу: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28).

Этой богоданной силой и благодатью жил наш народ, на протяжении всей своей истории он противостоял горьким ударам и созидал свои новые достижения. Христом, верой в воскресение и спасение мы воспряли от распятий, восстановили нашу государственность, взялись за преодоление лишений, защиту наших прав и созидание более благоденного будущего. Прогресс нашего народа, укрепление нашего государства и процветание национальной жизни по всему миру обусловлены присутствием Христа в каждом из нас, воздействием силы Его Воскресения и тем, что мы достойны обещания Спасителя: “Я есмь воскресение и жизнь ; верующий в Меня, если и умрет, оживёт”.

Дорогие Наши верующие чада, продолжим жить и творить с Христом. Да убережем и сохраним ярким свет веры в наших семьях, сохраним в нашей общественной и национальной жизни заботу друг о друге и поддержку, любовь и единение. Продолжим жить с верой, дабы звучащее сегодня благовестие «Христос воскрес!» укрепило нас оптимизмом и уверенностью в будущем, волей и храбростью, вопреки всем преградам и лишениям стараться, созидать, заботиться, чтобы осуществить связанные с прогрессом наши цели, программы во благо отечества и национальные чаяния. Пусть наши сердца воодушевятся сегодня являющимся нам воскресшим Господом, дабы с любовью и сплоченностью шли по нашему пути новой свободной жизни, оставаясь всегда верными заповедям Господним и храня незыблемым наше шествие в вечность.

С радостным благовестием Воскресения Господа нашего Иисуса Христа шлем Наше приветствие Католикосу Великого Дома Киликийского Его Святейшеству Араму Первому, Блаженнейшему Патриарху Иерусалима Архиепископу Нурхану Манукяну. Молимся о находящемся на больничном ложе Блаженнейшем Патриархе Архиепископе Месропе Мутафяне. С любовью во Христе приветствуем предстоятелей сестринских Церквей и их верующую паству. С Патриаршим благословением приветствуем присутствующих на Божественной Литургии Президента Республики Армения господина Сержа Саргсяна и его супругу, избранного Президента господина Армена Саркисяна, шлем приветствия Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну, государственным мужам армянским, представителям аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Нашу Патриаршую любовь и благословение приносим всему духовенству нашей Святой Церкви и нашему верующему народу на Родине и в Диаспоре.

Возносим молитву Господу нашему Иисусу Христу, дабы на нашей Родине и во всем мире всегда распростирались животворящие дары Воскресения Его, утвердился мир на земле, в сердцах людей, на границах нашей страны. Испрашиваем, дабы укрепленное благодатью Воскресения Спасителя каждое свершение наших чад несло пробуждение и просвещение нашей национальной жизни, а богоданные дары стали сенью нашему народу, чтобы ныне и присно с ликованием благовествовать:

Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христово!”