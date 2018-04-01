Музыкальные  «Ласточки» нашли свое  теплое  гнездышко – награждены  лучшие

Церемония награждения «Цицернак» («Ласточка») отметила лучшие произведения и исполнителей армянского музыкального искусства, представленные обществу в течение прошедшего года – в жанре классической, народной и РОР-музыки. Церемония состоялась 31 марта в Академическом национальном театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна.

«Пусть на этом празднике души порадуются те, кто заслуженно получил награду и будут достойны ее», - как передает Арменпресс, сказал министр культуры РА Армен Амирян.

Первая леди Рита Саргсян и композитор Авет Барсегян удостоены Специального приза за осуществление проекта «Дорога в сказочный мир».

Специального приза за музыкальный цикл «Армянская классическая поэзия в музыке Мансуряна» удостоен композитор Тигран Мансурян. Он поблагодарил за те чувства, которые испытал в эти минуты. Он признался, что армянский язык и армянская поэзия чрезвычайно дороги ему.

Специального приза удостоен проект «Всеармянский оркестр».

Специального приза удостоен благотворительный фонд «Пюник» - в лице руководителя Габриела Джамбаряна.

Приз за произведение «Арцах – страна Ара» получила певица Гая Арзуманян.

Специального приза за концертную программу «Вновь на сцене» удостоен оперный певец Артак Арутюнян.

Специального приза за лучшее представление армянского певческого искусства за рубежом удостоена Сирушо.

За вклад в популяризацию джаза Специального приза удостоена Ассоциация джаза Армени – в лице руководителя Камо Мовсисяна.

Специального приза за лучшее освещение культурной жизни Армении удостоено Общественное телевидение.

Специального приза за значимый вклад в эстрадное искусство и по случаю 60-летия удостоен композитор Артур Григорян.

Лучшим коллективом года в жанре классической музыки признан Государственный камерный хор «Овер».

Лучшим исполнителем (вокал) в том же жанре признан тенор Липарит Аветисян.

Лучшим исполнителем (инструменталист) признана скрипачка Диана Адамян.

Лучшим альбомом в классическом жанре признан диск Айка Меликяна Alexsandr Harutyunyan: Complete piano works.

В номинации «Лучшая концертная программа» победил проект «Грозный суд» (Академический национальный театр оперы и балета им. Ал.Спендиаряна).

Лучшим коллективом в народном жанре признан Государственный оркестр народных инструментов Гюмри.

Лучшим исполнителем в народном жанре (вокал) признан Вардан Бадалян.

Лучшим исполнителем в народном жанре (инструменталист) признан Норайр Габоян.

Лучшим альбомом в народном жанре признан диск «Помню тебя» Государственного оркестра народных инструментов Гюмри.

В номинации «Лучшая концертная программа» победил проект Камо Сейраняна «Вечер почтения дудука».

В РОР-жанре лучшей рок-группой признана группа «Немра» - за творчество в жанре альтернативного рока.

Лучшей РОР-группой признан проект «Голоса Арцаха».

Лучшим альбомом признан диск «Удивительный и необычный» группы Yellow Stons.

В номинации «Лучшая концертная программа» победил проект Айко «Вечный город любви».

В номинации «Лучший видеоролик» также победил ролик Айко, снятый для песни «Вечный город любви» (режиссер Арамаис Айрапетян).

Лучшим дуэтом признан номер «Начинаем танцевать» Арама MP3 և 3.33.

В номинации «Открытие года» победили Акоп Акопян и Арман Ованисян.

В номинации «Хит года» победил проект «Луна» Эдгара Элбакяна-мл., в интерпретации Сона Рубенян и Гарика Папояна. Награду получила мать автора – Анна Элбакян.

Лучшим певцом признан Эрик Карапетян.

Лучшей певицей признана Иветта Мукучян.

С прекрасными и интересными номерами на церемонии выступили Кристине Пепелян, Софи Мхеян, Гая Арзуманян, группы «Немра», «Гата», Эрик Карапетян и др.

Мероприятие было организовано при содействии Министерства культуры РА.