Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на Святой литургии Пасхального Сочельника

в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян вечером 31 марта в столичной церкви Сурб Саргис присутствовал на Святой литургии Пасхального Сочельника. Об этом сообщили Арменпресс