Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на Святой литургии Пасхального Сочельника
Президент Армении Серж Саргсян вечером 31 марта в столичной церкви Сурб Саргис присутствовал на Святой литургии Пасхального Сочельника. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 19:52 Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на Святой литургии Пасхального Сочельника
- 17:17 «Пюник» проиграл в Гюмри
- 17:05 Армен Саркисян и госсекретарь МИД Франции обсудили возможности сотрудничества РА- ЕС
- 16:42 В Шанхае запустили первую полностью автоматическую ветку метро
- 16:37 Пожару в отеле Radisson Blu присвоена категория бис-1
- 16:10 Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис
- 15:42 Избавление от грехов – священник и этнограф о таинствах Пасхи
- 15:38 HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании
- 15:00 Каспаров предлагает бойкотировать Мундиаль-2018
- 14:37 Президент РА назначил нового посла Армении во Франции
- 14:31 Армен Смбатян назначен послом Армении в Израиле
- 14:18 В Ереване открылся единственный в своей категории отель – на открытии присутствовал президент Армении
- 14:07 7 дней на передовой: Азербайджан произвел 3000 выстрелов в сторону Арцаха
- 13:48 В лондонском аэропорту из-за горящего автобуса отменили сотни рейсов
- 13:47 Представительницы Армении стартовали в женском Первенстве Европы по быстрым шахматам
- 13:43 Баскетболист Леброн Джеймс превзошел исторический рекорд Майкла Джордана
- 13:39 Юные футболисты «Арарата» проведут сборы в Швейцарии
- 13:02 Начался 14-дневный пеший ход Никола Пашиняна Гюмри-Ереван
- 13:00 Представитель HALO TRUST встревожен: из трагического происшествия надо сделать выводы
- 12:40 На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины
- 12:34 Джокович и Агасси не продолжат сотрудничество
- 12:24 Суд арестовал гендиректора фирмы-собственника ТЦ "Зимняя вишня"
- 12:04 Франк Энгель уверен: Армения с готовностью выполнит соглашение с Евросоюзом
- 11:56 «Футболист – более известный, чем Кардашьяны» - фильм о Мхитаряне
- 11:56 Глава фирмы-собственника ТЦ "Зимняя вишня" заявила, что чувствует вину
- 11:40 В Ливане сообщили о крушении израильского беспилотника на юге страны
- 11:23 Вечером в Страстную субботу в Ереване состоится шествие с лампадами, знаменующее весть о Воскресении господнем
- 11:20 Состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана
- 10:55 Маркос Пизелли представил новую форму «Актобе»
- 10:48 Геворк Казарян участвовал в победной игре «Маритиму»
- 10:45 Европейские индексы - 30-03-18
- 10:44 Американские индексы не изменились - 30-03-18
- 10:42 Цены на цветные металлы - 30-03-18
- 10:41 Цены на драгоценные металлы не изменились - 30-03-18
- 10:39 Цены на нефть не изменились - 30-03-18
14:48, 24.03.2018
Просмотрели 1465 раз ИтальянскаяAcistampa представила подробности открытия памятника ГригоруНарекаци в Ватикане
15:00, 27.03.2018
Просмотрели 1315 раз “Кемерово, мы с тобой”: перед посольством РФ в Армении возлагаются цветы
13:14, 24.03.2018
Просмотрели 1218 раз Армяно-австралийская парламентская группа дружбы штата Новый Южный Уэллс приняла резолюцию об укреплении связей с Арцахом
17:09, 26.03.2018
Просмотрели 1142 раз Немецкий депутат Джем Оздемир награжден медалью Армению «Мхитар Гош»
16:35, 27.03.2018
Просмотрели 1076 раз Эрдоган лично приказал организовать протесты в Берлине против признания Геноцида армян: Der Spiegel