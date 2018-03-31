Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

«Пюник» проиграл в Гюмри


20 тур первенства Армении по футболу начался с матча «Ширак»-«Пюник».

Как  передает Арменпресс, гюмрийцы направили в ворота гостей 2  безответных мяча. В составе «Ширака» отличились ВарданБакалян и Муса Бакайоко.

1 апреля «Алашкерт» сыграет с «Гандзасар Капаном», а «Бананц» - с «Араратом».

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации