«Пюник» проиграл в Гюмри

20 тур первенства Армении по футболу начался с матча «Ширак»-«Пюник».

Как передает Арменпресс, гюмрийцы направили в ворота гостей 2 безответных мяча. В составе «Ширака» отличились ВарданБакалян и Муса Бакайоко.

1 апреля «Алашкерт» сыграет с «Гандзасар Капаном», а «Бананц» - с «Араратом».