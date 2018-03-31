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Армен Саркисян и госсекретарь МИД Франции обсудили возможности сотрудничества РА- ЕС


Избранный НС РА президент РА Армен Саркисян 31 марта встретился с госсекретарем  Франции по делам  Европы  и иностранных дел Жан-БатистомЛемуаном.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе  Армена  Саркисяна.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся  предстоящего 7-12 октября  в  Ереване саммита  Франкофонии, а также армяно-французских отношений высокого уровня.

Стороны  обсудили также возможности сотрудничества  в рамках Соглашения о всеобъемлющей и расширенной торговле с  ЕС.

Фото: Феликса Арустамяна



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