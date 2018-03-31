Армен Саркисян и госсекретарь МИД Франции обсудили возможности сотрудничества РА- ЕС

Избранный НС РА президент РА Армен Саркисян 31 марта встретился с госсекретарем Франции по делам Европы и иностранных дел Жан-БатистомЛемуаном.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе Армена Саркисяна.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся предстоящего 7-12 октября в Ереване саммита Франкофонии, а также армяно-французских отношений высокого уровня.

Стороны обсудили также возможности сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющей и расширенной торговле с ЕС.