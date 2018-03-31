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Пожару в отеле Radisson Blu присвоена категория бис-1


31 марта в 15:15 часов по противопожарной системе SOS из отеля Radisson Blu на проспекте  Азатутян 2/2 поступил сигнал.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали 4 боевых расчета,  оперативная группа  ЦКУ и группа  реагирования ЧС, дежурная группа МК катастроф и инструктор-психолог.

В 15:31 часов пожару была присвоена  категория  бис-1. Выяснилось, что горит деревянная облицовка сауны  отеля (около 5-10 кв/м). Пострадавших нет.

Огонь купирован в 15:46 часов, потушен – в 16:06.

Будет дана дополнительная информация.

 

 




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