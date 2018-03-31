В Шанхае запустили первую полностью автоматическую ветку метро

Первая полностью автоматическая беспилотная ветка метро в китайском Шанхае была запущена в работу в тестовом режиме, сообщается на сайте шанхайского метрополитена. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, тестовая эксплуатация поездов на ветке "Пуцзян" началась в субботу, 31 марта, для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки метро "Пуцзян" составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций.

Отмечается, что использование системы роликовых рельсовых направляющих и резиновых колес позволяет составу более плавно начинать движение, поворачивать и останавливаться, перемещение состава создает гораздо меньше шума, чем движение обычных поездов.

Данный тип поездов полностью автоматический, он получил название "Автоматизированная система транспортировки людей" (APM). Это означает, что состав автоматически начинает движение, открывает и закрывает двери, делает соответствующие оповещения и останавливается. Поезда оборудованы специальными датчиками, которые регулируют расстояние между составами и тем самым обеспечивают безопасность перемещения пассажиров.

Каждый состав состоит из четырех вагонов, максимальная вместимость пассажиров достигает 726 человек.