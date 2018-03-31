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Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис


28 марта в зале «Элб-филармония» Гамбурга состоялся концерт Симфонического оркестра Армении, на котором виолончелист Нарек Ахназарян в сопровождении оркестра исполнил Концерт для виолончели современного композитора  Эдуарда Айрапетяна и Вторую симфонию Арама Хачатуряна. 

В беседе с Арменпресс художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей  Смбатян отметил, то выступление  в зале «Элб-филармония», одном из самых известных в мире,  является знаковым. «И это весьма важно, когда за рубежом, слушая нашу  музыку, люди убеждаются в богатом наследии Армении в этой  области», - сказал Смбатян.

При этом он отметил, что хотя  Арама Хачатуряна за границей знают хорошо, однако его Вторая  симфония  звучит не  часто.

«Билеты были распроданы за несколько месяцев до концерта, а после  выступления нас провожали стоя, бурными аплодисментами, несколько раз музыкантов  вызывали на  бис», - рассказал дирижер. 

По его словам, в Германии прекрасно знают и чувствуют настоящую классику. Так что успех в  Германии – это высокий показатель мастерства.

 

Анжела Амбарцумян




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