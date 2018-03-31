Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис

28 марта в зале «Элб-филармония» Гамбурга состоялся концерт Симфонического оркестра Армении, на котором виолончелист Нарек Ахназарян в сопровождении оркестра исполнил Концерт для виолончели современного композитора Эдуарда Айрапетяна и Вторую симфонию Арама Хачатуряна.

В беседе с Арменпресс художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян отметил, то выступление в зале «Элб-филармония», одном из самых известных в мире, является знаковым. «И это весьма важно, когда за рубежом, слушая нашу музыку, люди убеждаются в богатом наследии Армении в этой области», - сказал Смбатян.

При этом он отметил, что хотя Арама Хачатуряна за границей знают хорошо, однако его Вторая симфония звучит не часто.

«Билеты были распроданы за несколько месяцев до концерта, а после выступления нас провожали стоя, бурными аплодисментами, несколько раз музыкантов вызывали на бис», - рассказал дирижер.

По его словам, в Германии прекрасно знают и чувствуют настоящую классику. Так что успех в Германии – это высокий показатель мастерства.

Анжела Амбарцумян