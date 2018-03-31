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Избавление от грехов – священник и этнограф о таинствах Пасхи


Армянский народ готовится отметить чудесное  Воскресение  Христово.

В  беседе  с  Арменпресс предводитель Тавушской епархии ААЦ епископ БагратГалстян отметил, что в Затике (Пасхе) заключено великое  таинство.

«Величайшее таинство – воскресение  Христа  из мертвых. Это  не   событие, а утверждение бесконечности человеческой жизни, которая дается ему за его поступки, образ жизни. Это также утверждение  победы  жизни над смертью и веры в то, что человек рожден для  жизни. Затик – это избавление от греховной жизни», сказал святой отец.  

Благая весть «Христос воскресе из мертвых!» впервые  прозвучала в ночь перед воскрешением. «Раньше люди не освещали дома, дожидаясь сошествия благодатного огня, которое они  относили из церкви в  свои дома», - сказал епископ. 

О пасхальном столе  рассказала этнограф и художник ЛусикАгулеци. «Армяне  ставят на стол сладкую гату, зелень – символ зарождающейся жизни, украшают деревья  красными лентами».

В этом году  Пасха празднуется 1 апреля. Это один из 5 календарных праздников Армянской Апостольской церкви.

 

 

 

 




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