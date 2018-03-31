Избавление от грехов – священник и этнограф о таинствах Пасхи

Армянский народ готовится отметить чудесное Воскресение Христово.

В беседе с Арменпресс предводитель Тавушской епархии ААЦ епископ БагратГалстян отметил, что в Затике (Пасхе) заключено великое таинство.

«Величайшее таинство – воскресение Христа из мертвых. Это не событие, а утверждение бесконечности человеческой жизни, которая дается ему за его поступки, образ жизни. Это также утверждение победы жизни над смертью и веры в то, что человек рожден для жизни. Затик – это избавление от греховной жизни», сказал святой отец.

Благая весть «Христос воскресе из мертвых!» впервые прозвучала в ночь перед воскрешением. «Раньше люди не освещали дома, дожидаясь сошествия благодатного огня, которое они относили из церкви в свои дома», - сказал епископ.

О пасхальном столе рассказала этнограф и художник ЛусикАгулеци. «Армяне ставят на стол сладкую гату, зелень – символ зарождающейся жизни, украшают деревья красными лентами».

В этом году Пасха празднуется 1 апреля. Это один из 5 календарных праздников Армянской Апостольской церкви.