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Каспаров предлагает бойкотировать Мундиаль-2018


13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как  передает Арменпресс, об этом пишетнемецкаягазетаFrankfurterAllgemeineZeitung.

«Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть», — написал Каспаров.

 Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июляв 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде.

Полуфиналы  состоятся в  Москве и  Санкт-Петербурге.

 

 

 




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