Президент РА назначил нового посла Армении во Франции

31 марта президент Серж Саргсян подписал указ о назначении АсмикТолмаджян чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения во Французской республике (резиденция в Париже).

Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Другим указом Сержа Саргсяна ВигенЧитечяносвобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения во Французской республике, Княжестве Андорра и Княжестве Монако.