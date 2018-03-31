Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Президент РА назначил нового посла Армении во Франции


31 марта президент Серж Саргсян подписал указ о назначении АсмикТолмаджян чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения во Французской республике  (резиденция в Париже).

Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Другим указом  Сержа Саргсяна ВигенЧитечяносвобожден с должности  чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения во Французской республике, Княжестве Андорра и Княжестве Монако.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации