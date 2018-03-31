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Армен Смбатян назначен послом Армении в Израиле


31 марта президент Серж Саргсян подписал указ о назначении Армена Смбатяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в  Государстве Израиль (резиденция в Ереване).

Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Другим указом  Сержа Саргсяна Армен Смбатян освобожден с должности советника президента РА.

Президент подписал также указ об освобождении Армена  Мелконяна с поста  посла  Армении  в  Израиле.

 




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