Армен Смбатян назначен послом Армении в Израиле

31 марта президент Серж Саргсян подписал указ о назначении Армена Смбатяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль (резиденция в Ереване).

Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Другим указом Сержа Саргсяна Армен Смбатян освобожден с должности советника президента РА.

Президент подписал также указ об освобождении Армена Мелконяна с поста посла Армении в Израиле.