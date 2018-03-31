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В Ереване открылся единственный в своей категории отель – на открытии присутствовал президент Армении


31 марта в административном округе Кентрон президент Армении Серж Саргсян присутствовал на  открытии гостиничного комплекса «Александр», относящегося к категории «люкс» группы «Стар Вуд».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент осмотрел отель – единственный в  Ереване в этой  категории, ознакомился с инвестициями, рабочими местами и качеством предлагаемых услуг.

Отель «Александр», принадлежащийвсемирно известной сетиLuxuryCollection компании Marriott International, построен с применением стройматериалов высшей категории и в полном соответствии с мировыми критериями.

В строительство инвестировано около 53,9 долларов. Отель может одновременно принять до 230 посетителей. Создано 144  рабочих места  со средней зарплатой 280 тысяч драмов. Количество рабочих мест намечено довести до 170.

Фото: Геворга Перкуперкяна



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