7 дней на передовой: Азербайджан произвел 3000 выстрелов в сторону Арцаха

За период 25– 31 марта на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия более 250 раз, произведя более 3000 выстрелов по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, передовыечасти Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.