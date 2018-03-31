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7 дней на передовой: Азербайджан произвел 3000 выстрелов в сторону Арцаха


За период 25– 31 марта  на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия более 250  раз, произведя  более 3000 выстрелов    по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха,  передовыечасти Армии обороны  Арцаха  полностью владеют оперативно-тактической ситуацией и  уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.




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