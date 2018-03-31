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В лондонском аэропорту из-за горящего автобуса отменили сотни рейсов


В аэропорту Станстед отменили более 100 рейсов из-за возгорания автобуса. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Independent.

Сообщается, что автобус-шаттл загорелся на парковке аэропорта. В целях безопасности были эвакуированы около 15 тысяч посетителей аэропорта. Также известно, что как минимум одному самолету, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться в терминал.

Из-за инцидента были отменены или отложены более 100 рейсов.




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