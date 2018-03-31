Представительницы Армении стартовали в женском Первенстве Европы по быстрым шахматам

Члены сборной Армении стартовали в женском Первенстве Европы по быстрым шахматам.

Как передает Арменпресс, после 5 туров Мария Геворкян набрала 4 очка, Лилит Мкртчян – 3,5 очка, Мария Курсова – 3 очка. Лидирует представительница Грузии Белла Хотенашвили (4,5 очка).

31 марта будут разыграны 6 партий.

В женском Первенстве Европы по быстрым шахматам участвуют 78 шахматисток из 16 стран.