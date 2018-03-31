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Представительницы Армении стартовали в женском Первенстве Европы по быстрым шахматам


Члены  сборной  Армении стартовали в женском Первенстве Европы по быстрым шахматам.

Как  передает Арменпресс, после  5 туров Мария Геворкян набрала 4 очка, Лилит Мкртчян – 3,5 очка, Мария Курсова – 3 очка. Лидирует представительница Грузии Белла Хотенашвили (4,5 очка).

31 марта будут разыграны  6 партий.

В  женском Первенстве Европы по быстрым шахматам участвуют 78 шахматисток  из 16 стран.

 




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