Баскетболист Леброн Джеймс превзошел исторический рекорд Майкла Джордана
Баскетболист «Кливленда» (NBA)Леброн Джеймс побил исторический рекорд Майкла Джордана.
Как передает Арменпресс, в матче регулярного первенства «Кливленд» у себя дома со счетом 107:102 победил «Нью Орлеан». Самым результативным игроком признан Леброн Джеймс из «Кливленда», набравший 27 очков. Тем самым он превзошел исторический рекорд легендарного Майкла Джордана из «Чикаго», набрав больше 10 очков подряд в 867 играх. У Джордана было больше 10 очков в 866 играх.
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