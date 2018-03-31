Юные футболисты «Арарата» проведут сборы в Швейцарии

Три юных футболиста «Арарата» проведут учебно-тренировочные сборы в Швейцарии.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе клуба. Корюн Киракосян, Айк Авакян и Эрик Бабаян из команды «Арарат-2005» в сопровождении тренера юношеских команд Максима Аракеляна 10-22 апреля примут участие в совместных сборах с местной командой «Стад Нион».

Юные футболисты будут тренироваться со своими сверстниками, а Максим Аракелян пройдет переподготовку и обменяется опытом с тренерами «Стад Нион». 17 апреля араратовцы поедут во Францию – в Лион, где проведут три дня в академии клуба «Лион».

В эти дни воспитанники «Лиона» будут участвовать в розыгрыше юношеской Лиги чемпионов, а араратовцы будут тренироваться с ними.