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Юные футболисты «Арарата» проведут сборы в Швейцарии


Три юных футболиста  «Арарата» проведут учебно-тренировочные сборы в Швейцарии.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  клуба. Корюн Киракосян, Айк Авакян и Эрик  Бабаян  из команды «Арарат-2005» в сопровождении тренера  юношеских команд Максима Аракеляна  10-22 апреля примут участие  в совместных сборах с местной  командой «Стад Нион». 

Юные футболисты будут тренироваться со своими сверстниками, а Максим Аракелян пройдет переподготовку и обменяется опытом с тренерами  «Стад Нион». 17 апреля араратовцы поедут во Францию – в Лион, где проведут три дня в академии клуба «Лион».

В эти дни воспитанники  «Лиона» будут участвовать в розыгрыше юношеской  Лиги чемпионов, а араратовцы будут тренироваться с ними.

 

 

 

 




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