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Начался 14-дневный пеший ход Никола Пашиняна Гюмри-Ереван


Началось 14-дневное шествие руководителя  парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна «Мой ход» с площади Вардананц в Гюмри к площади Свободы в Ереване. Это шествие – знак протеста Пашиняна против правящей силы.

Как  передает Арменпресс, ранее руководимая Пашиняном партия  объявила о начале  уличного протеста. К акции, впрочем, не  присоединились две  другие  партии блока «Елк» - «Светлая Армения» и «Республика».




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