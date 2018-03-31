Начался 14-дневный пеший ход Никола Пашиняна Гюмри-Ереван

Началось 14-дневное шествие руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна «Мой ход» с площади Вардананц в Гюмри к площади Свободы в Ереване. Это шествие – знак протеста Пашиняна против правящей силы.

Как передает Арменпресс, ранее руководимая Пашиняном партия объявила о начале уличного протеста. К акции, впрочем, не присоединились две другие партии блока «Елк» - «Светлая Армения» и «Республика».