Представитель HALO TRUST встревожен: из трагического происшествия надо сделать выводы

Трагический случай в Арцахе вновь подтверждает то, с какими трудностями сопряжены действия саперов. Об этом сказал руководитель арцахской программы HALO TRUST Майкл Ньютон в беседе с «РА», не спеша давать оценки случившемуся.

«Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами Арцаха, с руководством страны. Для тщательного анализа приглашены зарубежные эксперты. Наши специалисты с риском для жизни проводят тяжелейшую работу во всех уголках мира.Трагический случай в Арцахе вновь подтверждает то, с какими трудностями сопряжены действия саперов. Это должны осознать все стороны конфликта, не позволяя новых обострений и трагедий», - не скрывая тревоги, сказал Ньютон.

После операции Арама Мкртчяна и Гарика Кагрияна врачи продолжают бороться за их жизнь. Как сообщил травматолог МЦ Алеша Магакелян, прооперированы обе нижние конечности Кагрияна. По словам завотделением Центра неотложной медпомощи Арташеса Саиляна, состояние Кагрияна остается тяжелым из-за потери крови. У него переломы позвонков, разрывы селезенки и почки. В брюшной полости скопление крови, так что предстоит еще одна операция. Состояние Мкртчяна стабильно тяжелое (прооперированы селезенка и брюшная полость). Динамика слабая, лечение продолжается.

Для ознакомления с ходом лечения раненых вчера Центр посетила министр здравоохранения Карине Атаян.

Инцидент произошел 29 марта. Машина с сотрудниками HALO Trust подорвалась на мине в Казанчи. В результате погибли трое – Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Двое получили ранения разной степени тяжести.

Д. Микаелян

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