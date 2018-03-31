На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины

Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, сообщает агентства Khaama Press со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в 7.00. Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны. По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся. Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как отмечает агентство, ситуация с безопасностью в последние несколько месяцев в южной провинции Кандагар несколько улучшилась, но в некоторых районах боевики по-прежнему нападают на местных жителей и военных.

