Джокович и Агасси не продолжат сотрудничество

Армянский и сербский теннисисты Андре Агасси и НовакДжокович не продолжат сотрудничество.

Как передает Арменпресс, об этом пишет ESPN. Агасси ушел из тренерского штаба Джоковича. «Мы слишком часто не были согласны по ряду вопросов», - сказал Агасси.

Агасси примкнул к штабу Джоковича в мае 2017г. Джокович долгое время восстанавливался после травмы локтя и переживал период неудач.