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Джокович и Агасси не продолжат сотрудничество


Армянский и сербский  теннисисты  Андре  Агасси и НовакДжокович не  продолжат сотрудничество.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет  ESPN. Агасси ушел из тренерского штаба Джоковича. «Мы  слишком часто не были согласны  по ряду вопросов», - сказал Агасси.

Агасси примкнул к  штабу  Джоковича в мае 2017г. Джокович долгое  время восстанавливался после  травмы  локтя и переживал период неудач.




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