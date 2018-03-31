Франк Энгель уверен: Армения с готовностью выполнит соглашение с Евросоюзом

Для ратификации соглашения Армения-ЕС в Люксембурге нет никаких препятствий. В беседе с Арменпресс об этом сказал депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель. «Нет никаких препятствий, есть только процедурные вопросы, они в ходе выполнения», - сказал он, добавив, что нет сомнений: кто пошел по пути подписания соглашения, будет верен взятым обязательствам.

«Это процесс, который с большой готовностью начала дипломатия Армении, ее руководство. У меня нет никаких сомнений в том, что она будет верна взятым обязательствам. Мы его подписали, однако подписание и ратификация это одно, а реальное воплощение – это другое, поскольку предполагает прогресс в ряде отраслей. И я уверен: те, кто должен это осуществить, знают что и как надо делать», - сказал Энгель.

Относительно открытия недавно офиса почетного консула Люксембурга в Армении, он отметил, прекрасно знает консула Сурена Зограбяна и уверен, что он сумеет поспособствовать расширению двусторонних отношений.

«Будет великолепно, если расширится деловой обмен между двумя странами, поскольку они не на том уровне, чтобы назвать их идеальными, многое предстоит сделать, и я уверен – консул сумеет это организовать», - сказал Энгель.

24 ноября в присутствии президента Сержа Саргсяна и председателя Совета Европы Дональда Туска министр ИД РА Эдвард Налбандян и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности ФедерикаМогерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном между Арменией и ЕС.

Сюзи Мурадян