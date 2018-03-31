Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Франк Энгель уверен: Армения с готовностью выполнит соглашение с Евросоюзом


Для  ратификации соглашения  Армения-ЕС в Люксембурге  нет никаких препятствий. В беседе с Арменпресс об этом сказал депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель. «Нет никаких препятствий, есть только процедурные  вопросы, они в  ходе  выполнения», - сказал он, добавив, что нет сомнений: кто пошел по пути подписания соглашения, будет верен взятым обязательствам. 

«Это процесс, который с большой готовностью начала дипломатия  Армении, ее руководство. У меня  нет никаких сомнений в  том, что она будет верна взятым обязательствам. Мы  его подписали, однако подписание  и ратификация это одно, а реальное  воплощение – это другое, поскольку  предполагает прогресс в ряде  отраслей. И я уверен: те, кто должен это осуществить, знают что и как  надо делать», - сказал Энгель.

Относительно открытия  недавно офиса  почетного консула Люксембурга в  Армении, он отметил, прекрасно знает консула Сурена Зограбяна и уверен, что он сумеет поспособствовать расширению двусторонних отношений. 

«Будет великолепно, если расширится деловой обмен между  двумя странами, поскольку они не на том уровне, чтобы  назвать их идеальными, многое предстоит сделать, и я уверен – консул сумеет это организовать», - сказал Энгель.

24 ноября  в  присутствии президента  Сержа Саргсяна  и председателя Совета  Европы  Дональда Туска  министр ИД РА  Эдвард Налбандян и представитель Евросоюза по внешней политике  и безопасности ФедерикаМогерини подписали Соглашение  о всеобъемлющем и расширенном между  Арменией и ЕС.

 

Сюзи Мурадян

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации