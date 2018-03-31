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«Футболист – более известный, чем Кардашьяны» - фильм о Мхитаряне


Copa90 представил небольшой фильм о полузащитнике  национальной  сборной  Армении и лондонского клуба Arsenal Генрихе Мхитаряне.

Как передает Арменпресс, фильм  называется «Футболист – более известный, чем Кардашьяны». В  нем Мхитарян рассказывает о своем участии в других клубах, о своем пути, приведшем его в Arsenal.




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