«Футболист – более известный, чем Кардашьяны» - фильм о Мхитаряне

Copa90 представил небольшой фильм о полузащитнике национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генрихе Мхитаряне.

Как передает Арменпресс, фильм называется «Футболист – более известный, чем Кардашьяны». В нем Мхитарян рассказывает о своем участии в других клубах, о своем пути, приведшем его в Arsenal.