Гендиректор компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", собственника здания торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 64 человека, заявила в суде, что чувствует себя виновной в гибели людей.

Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу в Заводском районном суде Кемерово проходит заседание по избранию меры пресечения.

"Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом", — ответила Богданова на вопрос журналистов, признает ли она себя виновной в трагедии.

Ранее адвокат Богдановой заявил, что она не признает своей вины.

По ее словам, дирекция не получала никаких жалоб от охраны, но собиралась менять ее. "Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем", — сказала она.