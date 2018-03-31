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Вечером в Страстную субботу в Ереване состоится шествие с лампадами, знаменующее весть о Воскресении господнем


Вечером 31 марта - в Страстную субботу, в Ереване состоится шествие с лампадами, знаменующее весть о Воскресении господнем.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе Араратской епархии ААЦ, шествие пройдет от церкви Св.Саркиса через проспект Маштоца к площади Республики, где  в ознаменование  Воскресения  господня лампады будут расставлены в  виде креста.

В Масисе молодые  священники ц.Св.Геворка с зажженными свечами будут разносить по домам  живительный огонь  и пасхальные  яйца. 

Праздник  продолжится и 1 апреля. После литургии в честь Воскресения состоятся концерты, выставки и др.

2 апреля в церквах состоится молебен за упокой усопших – мерелоц.

 




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