Вечером в Страстную субботу в Ереване состоится шествие с лампадами, знаменующее весть о Воскресении господнем

Вечером 31 марта - в Страстную субботу, в Ереване состоится шествие с лампадами, знаменующее весть о Воскресении господнем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Араратской епархии ААЦ, шествие пройдет от церкви Св.Саркиса через проспект Маштоца к площади Республики, где в ознаменование Воскресения господня лампады будут расставлены в виде креста.

В Масисе молодые священники ц.Св.Геворка с зажженными свечами будут разносить по домам живительный огонь и пасхальные яйца.

Праздник продолжится и 1 апреля. После литургии в честь Воскресения состоятся концерты, выставки и др.

2 апреля в церквах состоится молебен за упокой усопших – мерелоц.