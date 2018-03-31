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Состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана


Состоялся телефонный разговор президентов  Турции и США – Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа. Как  передает Арменпресс, об этом пишет  Anadolu.

Главы  государств обсуждали двусторонние  отношения, а также вопросы  регионального значения.

В частности, президенты коснулись последних событий в  Сирии и Ираке, заявив  о решимости продолжить сотрудничество «в соответствии духу союзничества».




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