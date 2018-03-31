Состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана

Состоялся телефонный разговор президентов Турции и США – Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом пишет Anadolu.

Главы государств обсуждали двусторонние отношения, а также вопросы регионального значения.

В частности, президенты коснулись последних событий в Сирии и Ираке, заявив о решимости продолжить сотрудничество «в соответствии духу союзничества».