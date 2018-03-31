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Маркос Пизелли представил новую форму «Актобе»


Игрок  национальной  сборной  Армении Маркос Пизелли представил новую форму  «Актобе».

Как  передает Арменпресс, в первенстве Казахстана Пизелли выступит в футболке  с номером 10.

В сезоне 2014-15гг. Пизелли также выступал в  составе «Актобе» и в 55 играх забил 13 голов.

 




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