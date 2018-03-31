Игрок национальной сборной Армении Маркос Пизелли представил новую форму «Актобе».

Как передает Арменпресс, в первенстве Казахстана Пизелли выступит в футболке с номером 10.

В сезоне 2014-15гг. Пизелли также выступал в составе «Актобе» и в 55 играх забил 13 голов.