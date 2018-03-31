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Геворк Казарян участвовал в победной игре «Маритиму»


Полузащитник  национальной  сборной  Армении Геворк Казарян участвовал в победной  игре «Маритиму».

Как  передает Арменпресс, в  28 туре  первенства Португалии по футболу  «Маритиму» принимал у  себя «Феиренсе» и добился  успеха со счетом 4:1.

ГеворкКазарян не был заявлен в  стартовом составе «Маритиму», он вышел на замену только на  последней  минуте.

По итогам этого тура  «Маритиму» на 5 месте (42 очка).




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