Полузащитник национальной сборной Армении Геворк Казарян участвовал в победной игре «Маритиму».

Как передает Арменпресс, в 28 туре первенства Португалии по футболу «Маритиму» принимал у себя «Феиренсе» и добился успеха со счетом 4:1.

ГеворкКазарян не был заявлен в стартовом составе «Маритиму», он вышел на замену только на последней минуте.

По итогам этого тура «Маритиму» на 5 месте (42 очка).