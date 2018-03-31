Европейские индексы - 30-03-18

МОСКВА, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12096.73 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5167.30 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7056.61 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 0.58% и составил 1251.79 пункта.