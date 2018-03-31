Цены на цветные металлы - 30-03-18

ЛОНДОН, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2014.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6720.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2412.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13300.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21055.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3309.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 94000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.