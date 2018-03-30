В столкновениях на границе сектора Газа погибли более 10 палестинцев

По меньшей мере 11 палестинцев погибли, более 600 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Ранее израильтяне признали, что применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста. При этом они возлагают ответственность за кровопролитие на организаторов, среди которых правящее в анклаве движение ХАМАС.

Еще один палестинец, в котором опознали фермера, был убит рано утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.

Палестинские медики через социальные сети обращаются к согражданам с просьбой сдавать кровь для раненых. Основные больницы южного города Хан-Юнис уже объявили, что не в состоянии принимать новых пострадавших, так как палаты переполнены.

По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвовали около 30 тысяч человек, которые пытались повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение по "главным зачинщикам", говорится в армейской сводке.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис на брифинге для журналистов заявил, что все погибшие — мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По меньшей мере двое из них опознаны как члены боевого крыла движения ХАМАС.

В то же время десятки тысяч жителей сектора Газа проводят молитвы и митинги в пяти палаточных лагерях, разбитых на безопасном удалении от границы. Там же развернуты полевые медицинские пункты, где оказывают первую помощь пострадавшим в стычках. У большинства из них — пулевые ранения в ноги, передает корреспондент РИА Новости.

Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

"Это наш единственный путь на родину. Мы будет бороться столько, сколько потребуется для того, чтобы вернуться домой", — сказал РИА Новости Ахмед Салех, который пришел в лагерь на окраине столичного города Газы. По подсчетам ООН, беженцы составляют 1,3 миллиона из двух миллионов палестинцев, которые сегодня живут в секторе Газа.