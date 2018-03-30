Полковник полиции Ашот Агаронян награжден Медалью признательности

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о награждении начальника Управления по связям с общественностью и информации полиции Республики Армения, полковника полиции Ашота Агароняна Медалью признательности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.